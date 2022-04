Inzaghi: “Gosens e Perisic insieme? L’ho già fatto. Contento di avere scelta”

Il tecnico dell'Inter ha parlato della possibile coesistenza dei due esterni sinistri: "In questo momento stanno molto bene"

"Ho la fortuna di allenare sia Gosens che Perisic, sono due grandissimi giocatori che in questo momento stanno molto bene entrambi. Ho già fatto questa scelta di farli giocare contemporaneamente contro il Verona, alzando Perisic da attaccante negli ultimi 20 minuti, eventualmente potrei metterlo anche a destra, ma lì ho Dumfries e Darmian che stanno facendo un grandissimo campionato. Di volta in volta sono contento da allenatore di avere scelta, per la fascia sinistra posso avere sia Gosens che Perisic sani, per me è una grandissima fortuna".