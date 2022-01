Inter, Inzaghi grato a Zhang. Rinnovo vicino: il presidente apprezza una dote su tutte

Ieri il primo incontro di persona tra il tecnico dell'Inter e il presidente che ha conosciuto anche i nuovi giocatori

"Il presidente ha poi conosciuto di persona i nuovi giocatori: Dzeko in primis, poi Dumfries e Correa, non Calhanoglu che aveva già lasciato il ritiro nel pomeriggio (per la gara di oggi è squalificato). Inzaghi e Zhang hanno cenato fianco a fianco, il primo vero contatto di persona dal momento della firma del contratto dell’allenatore. E Zhang non ha mancato di riconoscere a Inzaghi i meriti per il lavoro svolto. Tra i due il rapporto è diretto, non filtrato. E ci sono diverse cose che si riconoscono a vicenda: l’opportunità di allenare un top club, Simone a Steven. E il profilo pubblico tenuto in ogni occasione, Steven a Simone. Più avanti il contratto dell’allenatore sarà rivisto e allungato: avverrà con calma, ma il finale della storia non è in discussione", spiega La Gazzetta dello Sport.