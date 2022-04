Inzaghi: “Handanovic? Domani vedremo, altrimenti giocherà Radu. Piena fiducia in lui”

Il tecnico dell'Inter, nella conferenza della vigilia del match contro l'Udinese, ha affrontato la questione portieri

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Inter, ha affrontato la questione portieri: "Handanovic? Ha un problema importante che non gli ha permesso di esserci a Bologna. Oggi ha fatto un lavoro parziale non in gruppo, c'è qualche speranza per domani. Domani avremo un risveglio muscolare, il capitano ci proverà, se non dovesse farcela abbiamo sempre pronti Radu e Cordaz. In caso di assenza di Handanovic sicuramente giocherà Radu: è un giocatore che ha la mia totale fiducia, è un ottimo portiere che si è sempre messo a disposizione di tutti, anche se ha giocato pochissimo. Secondo me avrà una carriera importante davanti a lui".