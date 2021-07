Inter, non solo Satriano: “Inzaghi impressionato anche da un altro giocatore”

Oltre al solito Martin Satriano, c'è un altro calciatore dell'Inter che sta impressionando il mister nel ritiro di Appiano

Stanno arrivando importanti indicazioni per Simone Inzaghi dalle prime uscite amichevoli dell'Inter. Oltre al solito Martin Satriano, che anche ieri contro la Pergolettese ha brillato, c'è un altro giocatore che sta davvero convincendo il mister: "A impressionare è stato soprattutto Dimarco che, con Kolarov nel terzetto difensivo, ha fatto il "quinto" a sinistra sfornando assist a ripetizione per i compagni. Perisic ha un rivale temibile per la maglia da titolare. E chissà che la società adesso non inizi a riflettere se sia o no il caso di fare un ulteriore acquisto per l'out mancino", scrive il Corriere dello Sport.