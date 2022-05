Inter, non solo il risultato. Inzaghi trova l’indicazione più attesa a Udine

Dopo la sconfitta di Bologna, l'Inter ritrova i tre punti in casa dell'Udinese. Nessuna ripercussione per la squadra di Inzaghi

"A Udine l’Inter ha giocato la partita che aveva preparato per Bologna: i cross di Dimarco, le punte a occupare l’area, i meccanismi difensivi a memoria. E soprattutto, due gol nel primo tempo. Abbastanza per sopportare anche la rete nella ripresa dell’Udinese e portarsi comunque a casa la vittoria. I tre punti conquistati al Friuli, con reti di Perisic e Lautaro, non bastano ai nerazzurri ad accorciare sul Milan. I rossoneri, che hanno battuto la Fiorentina a San Siro, veleggiano a quota 77. Mancano tre giornate e l’Inter, che insegue a 75, dovrà rosicchiare altrettanti punti. In caso di parità infatti lo scudetto sarà milanista, per effetto degli scontri diretti. Della gara di Udine, oltre al risultato, l’Inter deve salvare l’indicazione più attesa: la sconfitta del Dall’Ara sembra non avere lasciato eccessive ferite", riporta Repubblica.