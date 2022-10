TS – Inter-Barcellona, Onana ma non solo: Inzaghi pensa ad altri 4 cambi

In vista della sfida contro il Barcellona, Simone Inzaghi potrebbe nuovamente optare per delle rotazioni. "Facile pensare, visto come ha gestito la prima parte di stagione, che Inzaghi col Barça cambi almeno quattro giocatori di movimento oltre a Onana", spiega Tuttosport. Correa sostituirà Lautaro ma anche Darmian - Dumfries non in forma -, Mkhitaryan - può far rifiatare Asllani - e De Vrij si candidano per una maglia da titolare.