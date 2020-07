Lazio, Inzaghi: “Più di Juve, Inter e Atalanta, io guardo in casa mia. Mi sarebbe piaciuto…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha risposto alla domanda di un cronista sul rammarico in casa biancoceleste dopo gli ultimi risultati negativi dei bianconeri: “Più della Juventus, dell’Inter e dell’Atalanta, io guardo in casa mia. Mi sarebbe piaciuto giocare questa serie partite nel migliore dei modi. Con tutti i giocatori a disposizione, purtroppo non è possibile. E quindi mi piacerebbe parlare di chi scenderà in campo e degli uomini che dovranno aiutarmi in una partita difficilissima perché giochiamo contro la prima della classe, contro una squadra che vince lo scudetto da otto anni a questa parte”.