Inzaghi si prende l’Inter: rinnovo e ruolo chiave, i dettagli. Retroscena: per avere Lukaku…

In Serie A è il terzo più pagato dopo Mourinho e Allegri . "Si è guadagnato la fiducia di Zhang e della dirigenza con un'ottima stagione nella quale non ha conquistato lo scudetto, ma ha alzato due trofei e passato (dopo 10 anni d'attesa) la fase a gironi della Champions. Il tutto al netto delle cessioni dei due elementi più forti della rosa: Lukaku e Hakimi. È andato oltre le aspettative del presidente che, non a caso, lo ha gratificato con un contratto ancora più importante" sottolinea il Corriere dello Sport. Prolungamento di un anno a cifre "ritoccate" anche per lo staff di Inzaghi.

Con il rinnovo, aumenta il 'peso' di Inzaghi nel club. Il quotidiano sottolinea quanto sia stato importante nella trattativa per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro:

"Nella trattativa per l'arrivo di Lukaku, infatti, Simone ha giocato un ruolo chiave: lo ha messo al primo posto dell'elenco delle sue richieste ed è andato in pressing su Zhang chiedendogli di soddisfare in tempi brevi le pretese del Chelsea. Tra lunedì e ieri è stato in sede oltre 7 ore e di queste solo pochissimi minuti sono stati dedicati al contratto. Il resto sono state riunioni di mercato e... pressing per avere il belga. Voleva Lukaku a tutti i costi e l'ha ottenuto, anche perché alla fine anche il presidente è stato felice di accontentarlo".