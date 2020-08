Inzaghi: “Inter attrezzata per la Champions. Europa League? Spero la vinca per due motivi”

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Filippo Inzaghi ha commentato il successo dell’Inter di Antonio Conte sullo Shakhtar Dontesk nella semifinale di Europa League: “L’Inter è una squadra attrezzata per la Champions più che per l’Europa League. Penso che possa arrivare in fondo. È una grande squadra con un grande allenatore. Mi auguro che possa vincere la coppa. È arrivata a un punto dalla Juventus e si è potuta concentrare sull’Europa League. È una squadra che ha grandi valori: in difesa ha giocatori come Skriniar, Godin, De Vrij, a centrocampo ha giocatori giovani italiani e stranieri come Eriksen e Brozovic, davvero molto forti. È una squadra che doveva lottare per lo scudetto, come ha fatto, e che in Europa poteva far bene. È da Champions, come detto, ed ero convinto facesse bene in Europa League. Antonio è un amico e gli auguro di vincere la coppa perché sarebbe bello che un’italiana la vincesse“.