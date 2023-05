Vocalelli (GdS): “Euroderby, Inter squadra a mille. E Inzaghi ha un grande merito”

"Non è ancora il momento di ribattezzarlo Sim-One, perché di Special per i tifosi nerazzurri c’è sempre e solo Mourinho, ma Inzaghi ha avuto il grande merito di ribaltare il destino e l’umore dell’Inter in meno di un mese. Dal giorno - era il 19 aprile - in cui ha timbrato la qualificazione alle semifinali di Champions contro il Benfica, si è poi preso la finale di Coppa Italia contro la Juve, ha infilato cinque vittorie consecutive in campionato e ha vinto per due zero il primo Euroderby col Milan".