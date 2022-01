CdS – Implacabile in attacco e solida in difesa: l’Inter sembra senza punti deboli

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza il percorso dell'Inter negli ultimi mesi, evidenziano i numeri di Inzaghi

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza il percorso dell'Inter negli ultimi mesi, evidenziando i numeri che hanno portato la squadra di Inzaghi al comando della graduatoria. "L’Inter ha il migliore attacco del torneo, con 53 reti, 6 in più rispetto al Milan e 10 sul Napoli, sempre con un match da recuperare. Inoltre, solo la retroguardia partenopea ha incassato meno gol (17 contro 16) di quella di Handanovic e soci. E il portiere sloveno, come Ospina, ha messo insieme già 10 clean-sheet: in Europa, soltanto Ederson del Manchester City ha fatto meglio con 12. Sembra quasi che i nerazzurri non abbiano punti deboli: implacabili in attacco e comunque solidi in difesa. Ovvio che abbiano la miglior differenza reti, ovvero +36. Tra i 5 più importanti campionati del vecchio continente, solo Bayern (+46), Manchester City (41) e Liverpool (39) hanno fatto meglio", ribadisce il quotidiano.