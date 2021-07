Oddo: “Cambio in panchina più intrigante? Inzaghi all’Inter. Confronto bello per lui”

L'allenatore ha spiegato che il cambio che lo intriga di più in Serie A è quello che ha portato il suo amico Simone al club nerazzurro

Per amicizia, Simone all'Inter. Mi piace vederlo su un'altra panchina importante, perché veniva da un'altra partita importante come quella biancoceleste. Però ha allenato solo la Lazio, magari allenare la Lazio, ma solo loro. Quindi è un confronto importante per lui, bello. C'è curiosità nel vederlo affrontare una nuova esperienza. Mi farebbe piacere che riuscisse a farci vedere qualcosa di importante anche Di Francesco, mio amico anche lui. Se lo merita. Non vedo l'ora di vedere Sarri per vedere se riuscirà a fare quello che ha fatto soprattutto al Napoli. Ma quello non dipenderà solo da lui, ve lo garantisco. Dipenderà anche dai giocatori. Ogni allenatore ha un'idea in testa ma questa idea deve essere portata avanti dai giocatori adatti alle sue idee di calcio.