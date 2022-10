CdS – Inzaghi ha ritrovato la sua Inter, più nello spirito che nel gioco. Calhanoglu…

"La vittoria di Inzaghi. Nel momento più buio, il tecnico nerazzurro ha ritrovato la sua squadra. Innanzitutto nello spirito, un po’ meno nel gioco. Ma, contro il Barcellona, non era quello che serviva. Più importanti applicazione e concentrazione. E i nerazzurri, da quel punto di vista, sono stati impeccabili, come mai in questa stagione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Barcellona. Merito anche dei singoli, secondo il quotidiano: "A cominciare dai più criticati, come il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. Non hanno fatto passare nulla, o quasi, nonostante davanti avessero un plotone di funamboli, guidati dal principe dei bomber Lewandovski. Alla riprova dei fatti, Onana ha corso un unico brivido, nella ripresa, quando grazie al palo ha disinnescato il diagonale di Onana. È stata l’unica volta in cui l’Inter si era fatta trovare scoperta".