Inzaghi: “Scudetto? Avendo solo una competizione, penso che l’Inter possa essere la favorita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi ha parlato anche della corsa scudetto. Questo il pensiero dell’allenatore del Benevento: “Quando perdi giocatori come Ibrahimovic, Kjaer per alcune partite e vinci ugualmente, vuol dire che c’è sostanza, per cui il Milan fa bene a crederci. Penso che Antonio (Conte, ndr.) con l’Inter avendo solo una competizione possa essere il favorito e debba vincere lo scudetto. Non sarà facile perché la Juventus sarò sempre presente, il Napoli, la Roma, ci sono squadre forti. Sarà una bella lotta“.

(Sky Sport)