CdS – Inter, a Udine match verità. ”Nerazzurri con meno certezze dei friulani ma…”

''Udinese-Inter è la partita di alta classifica che non ti aspetti. Per merito dei friulani che hanno iniziato alla grande e, dopo il ko alla prima giornata in casa del Milan campione d'Italia, hanno ottenuto un pari e quattro successi di fila''. Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla sfida della Dacia Arena. Un match non facile per l'Inter anche se Inzaghi punta a chiudere il primo mini-ciclo del campionato, prima della sosta, con un successo.

''L'Inter arriva alla Dacia Arena con meno certezze dei padroni di casa. Non c'entra il punto di differenza in classifica. O comunque non è quello che determina la differenza. Sottil ha fatto più di quello che la dirigenza gli ha chiesto: è partito a razzo e si è messo in una posizione privilegiata, con vista Europa. Sognare non è vietato. Inzaghi è già caduto 3 volte nei primi 8 incontri ufficiali: troppe per le ambizioni di Zhang. D'accordo, Simone ha vinto le ultime 2 senza prendere gol e ha sistemato una difesa che oggi è attesa da una prova tosta. Verrebbe da dire... della verità. Tra mantenere ancora la porta imbattuta, tornando magari a Milano con i 3 punti, e ricadere in brutte abitudini, e non sbancare Udine, la differenza è abissale'', prosegue poi il CorSport che ricorda come, dopo la sosta, l'Inter affronterà Roma e Barcellona nel giro di 4 giorni.