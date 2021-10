Inter, Inzaghi all’Uefa: “C’è da lavorare tanto, ma ci godiamo questa vittoria”

Le parole del tecnico: "Sono contento per la vittoria, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto ma stasera ci godiamo questo successo"

"Abbiamo creato una decina di occasioni molto importanti, abbiamo colpito tre legni e fatto tre gol. Sono contento per la vittoria, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto ma stasera ci godiamo questo successo". Così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ai microfoni dell'Uefa dopo il successo in Champions League per 3-1 contro lo Sheriff Tiraspol.