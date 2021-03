Inzaghi: “Vittoria che volevamo a tutti i costi. I cambi ci hanno aiutato”

Il tecnico della Lazio ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di oggi sul Crotone con il gol nel finale di Caicedo

"Vittoria che volevamo a tutti i costi. Abbiamo perso con Bologna, Bayern, Juve e Inter. Ci mancano i punti di Bologna. Sapevamo che sarebbe stata dura, il Crotone è in un ottimo momento. Ho visto la solita Lazio che ha giocato molto bene, ha avuto tantissime occasioni. Abbiamo preso il primo gol che eravamo in 6 con Simy, il secondo è una ripartenza, sono disattenzioni che poi possono costare caro. I cambi ci hanno aiutato e abbiamo vinto una partita importante. Sappiamo tutti l'importanza di Caicedo, quando sta bene è una grandissima risorsa. Immobile deve credere in se stesso, forte, è la scarpa d'oro e troverà presto il gol. Radu importante, sa difendere, sa costruire. Con lui e Ramos abbiamo sempre fatto partite importanti. Col Bayern andremo per fare la partita. Ha fatto 8 gol al Barcellona, 7 al Tottenham, sappiamo le nostre potenzialità e sappiamo che in Champions abbiamo fatto un grande percorso".