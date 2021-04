Inzaghi: “Per noi era una finale. Fallo Leiva? Parlare di episodi dopo questa prestazione…”

Il tecnico della Lazio ha parlato a Sky Sport dopo l'importante vittoria di questa sera contro il Milan

La Lazio rientra prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions. Dopo la vittoria di questa sera per 3-0 sul Milan, il tecnico dei biancocelesti Inzaghi ha parlato a Sky Sport:

"Penso che i ragazzi siano stati bravissimi, per noi era una finale. Le finali di solito le giochiamo così, è stata una vittoria netta e schiacciante. Pochi portieri al mondo fanno parate come quella fatta su Correa e Immobile. Correa è un grandissimo giocatore, quando sta bene le grandi partite le fa nel migliore dei modi. Abbiamo fatto una grande partita, stasera abbiamo fatto una partita secondo molto importante. Episodi di giovedì più clamorosi di quello di stasera di cui avete parlato tanto. Con Maldini abbiamo parlato del Covid e non degli episodi arbitrali. Gli episodi bisogna saperli accettare, sentire parlare di un episodio avendo giocato così... Il Napoli ha meritato di vincere nonostante due episodi nei primi due gol. Ora avremo due partite con una settimana intera per prepararle. Dovremo essere bravi a gestire giocatori e ammonizioni. Per il quinto anno di fila saremo in Europa, speriamo di essere in Champions. Con le squadre che abbiamo contro è un grande obiettivo. Ci sono tutte squadre forti, il Milan stasera ha trovato una grandissima Lazio".