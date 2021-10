Inzaghi: “Sensi? Ancora non riesce a calciare. Speriamo di recuperarlo presto”

Il tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida con la Lazio, ha parlato delle condizioni del centrocampista in conferenza stampa

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con la Lazio, ha parlato delle condizioni del centrocampista Sensi in conferenza stampa :

"In questi giorni si è allenato discretamente in gruppo, ma non può ancora calciare liberamente con il destro vista la distorsione. Ma abbiamo avuto ottime sensazioni, speriamo di recuperarlo presto".