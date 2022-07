Inter in campo in casa del Lens. Out Gosens, Gagliardini, Skriniar e gli uomini mercato

Inzaghi non ha convocato per la sfida di stasera dell'Inter in casa del Lens i giocatori coinvolti in trattative di mercato

"Come previsto l'ex allenatore della Lazio non ha convocato i giocatori sul mercato, su tutti Sanchez e Pinamonti, ma anche Salcedo e Agoumé: sono rimasti a lavorare alla Pinetina. Niente rischi neppure per Skriniar che non si è ancora allenato con i compagni: probabile che lo faccia nei prossimi giorni per giocare i primi minuti della stagione tra una settimana a Cesena dove, per l'incontro con il Lione, sono già stati venduti 11.000 biglietti (9.000 quelli bruciati in due giorni per il match di Pescara del 6 agosto contro il Villarreal). Out infine Gosens, alle prese con un affaticamento dopo aver giocato un tempo al Mazza, e Gagliardini, ko per una fascite plantare", spiega il Corriere dello Sport.