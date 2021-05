Lotito-Inzaghi, GdS: “Per il rinnovo parti più vicine ma intesa ancora da definire”

L'allenatore biancoceleste ha visto il presidente e poi i due sono andati a cena insieme: la questione del rinnovo è attenzionata dall'Inter

In casa Lazio si tratta il rinnovo di Inzaghi . L'allenatore ha raggiunto la residenza di Lotito per discuterne e poi entrambi sono andati a cena. La Gazzetta dello Sport scrive di quanto sta accadendo in seno al club biancoceleste ed è una questione che interessa da vicino anche l'Inter . Perché pare che il club nerazzurro, dopo l'addio a Conte, stia pensando seriamente al tecnico.

La rosea a proposito dell'incontro dice: "Le sensazioni sono positive, in caso contrario i due non sarebbero andati a cena assieme. Ma è presto per dire che le divergenze si sono tutte appianate. Oltre che sull’aspetto economico l’intesa va trovata pure sul versante del progetto tecnico per le prossime stagioni. Le parti si sono notevolmente avvicinate, ma c’è ancora da discutere".