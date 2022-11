Ts – Inter, Inzaghi aveva promesso a Lukaku la Scarpa d’Oro. L’assenza pesa su…

Il tecnico nerazzurro, per motivi diversi, non ha mai potuto contare sull'attaccante belga in due stagioni a Milano

Fabio Alampi

Simone Inzaghi e Romelu Lukaku, un rapporto che, per motivi diversi, non si è mai potuto trasformare in rendimento sul campo. Tuttosport riepiloga quando succesos nelle ultime due stagioni: "Non si può proprio dire che il rapporto tra Romelu Lukaku e Simone Inzaghi sia nato sotto una buona stella: nella prima estate dell'allenatore, Big Rom lo ha piantato in asso nel pieno della preparazione per accettare la corte del Chelsea; quest'anno - dopo il clamoroso dietrofront - ci si è messo di mezzo quel maledetto infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra (con ricaduta) che ha, di fatto, azzerato l'impatto del suo ritorno all'Inter.

Il belga ha giocato 7 minuti in Champions (segnando però al Plzen) mentre in campionato, prima della comparsata con la Samp, era stato titolare nelle prime tre giornate segnando un gol (a Lecce) e regalando un assist a Lautaro Martinez in Inter-Spezia. Quanto sia pesata a Inzaghi l'assenza del centravanti è dimostrato dalle sue parole dopo la goleada sul Bologna («Non dimentichiamo che Lukaku ci è mancato per venti partite», ha detto aggiungendone 4 alle 16 saltate dal giocatore, compresa Bergamo). L'allenatore, per ragioni di forza maggiore, non riuscirà a vincere la scommessa fatta a Big Rom dopo il suo ritorno ad Appiano («Ti farò vincere la Scarpa d'Oro») ma, soprattutto, ha perso l'uomo intorno a cui pensava di disegnare l'Inter all'inseguimento della 2ª stella, dopo aver perso lo scudetto al fotofinish nell'ultima stagione".