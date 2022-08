Cds – Inter, novità tattica in attacco: Inzaghi stravede per Lukaku tanto che…

Le parole di Romelu Lukaku a Dazn non lasciano dubbi: l'Inter punta allo Scudetto e Big Rom è tornato per quello: "Messaggio chiaro ed inequivocabile, lanciato non casualmente a una manciata di giorni dall'inizio del campionato perché Romelu è tornato in Italia con il desiderio di riscattare la scorsa deludente stagione al Chelsea. Anche nel 2021-22 trascorso a Londra si sentiva interista e adesso ha nei confronti dei tifosi un debito che può saldare solo con lo scudetto", commenta il Corriere dello Sport.

Lukaku è tornato ad Appiano in buone condizioni ma non chiaramente al top. E in chiave tattica, Romelu deve ancora adattarsi bene ma occhio, però, alla mossa di Inzaghi: "Inzaghi per lui stravede e per avvicinarlo all'area di rigore chiede a Lautaro di andare incontro all'azione e di innescarlo. Mossa intelligente che sta fruttando. Da sabato, però, i gol avranno un'altra “pesantezza” e il belga ci tiene a far male anche al Lecce, la formazione alla quale ha siglato il suo primo gol in Serie A, il 26 agosto 2019. Un bel ricordo che vuole rinverdire", chiosa il CorSport.