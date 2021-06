Inter, Lukaku resta il totem. Inzaghi? Al popolo interista basta guardare…

Da domani Simone Inzaghi conoscerà il nuovo mondo nerazzurro

Da domani Simone Inzaghi conoscerà il nuovo mondo nerazzurro. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, l'atteso annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domani. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , il tecnico ha già le idee chiare sull’attacco che verrà: Lukaku resta il totem interista. I nerazzurri proveranno a tenere in tutti i modi pure il gemello Lautaro.

"Al popolo interista basta comunque guardare al curriculum del nuovo tecnico per capire che di gol ne pioveranno ancora parecchi: Ciro Immobile, fatto esplodere dopo la crisi in Germania e Spagna, è lo sponsor migliore della nuova era. Negli anni Simone ha trovato il modo di scatenare Ciro in campo aperto, proprio quel genere di situazioni in cui Romelu produce sconquassi. Anzi, il centravanti azzurro è diventato l’immagine riflessa in campo del suo amico e maestro: non c’è cannoniere nella storia d’Italia che abbia segnato così tanto (123 reti) con un solo tecnico. L’importanza raggiunta da Felipe Caicedo, un talismano dopo una prima stagione da brutto anatroccolo, mostra invece un’altra dote della casa: Inzaghi conosce l’arte della pazienza".