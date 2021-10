Inzaghi cerca l’equilibrio. Inter senza Lukaku e Hakimi, ma più di tutti manca…

L'Inter deve cercare di essere più equilibrata e subire meno gol, al tecnico manca un giocatore come Eriksen

"Inzaghi poi dovrà trovare in fretta l'equilibrio mancato pure a Roma. A parte il troppo (e ingiustificato) nervosismo quando il risultato era ancora aperto, la squadra in campo è stata di nuovo troppo lunga. Con Lukaku e Hakimi potevi stare basso e poi fiondarti nelle ripartenze, ora è più difficile. Ma se lasci troppo campo davanti e alle spalle, il trio di centrali in cui manca un rapido nel breve va in affanno. In generale, a furia di parlare di Lukaku e Hakimi ci si dimentica che forse a mancare più di tutti era l’ultimo Eriksen, che dava una mano in rottura, puliva le uscite affiancandosi a Brozovic in regia e sapeva anche trovare l'ultimo passaggio", si legge su Gazzetta.it.