Inzaghi, un mese per la storia. “Nessun debuttante all’Inter ha vinto 3 trofei”

In caso di vittoria di Scudetto e Coppa Italia, Inzaghi diventerebbe l'allenatore più vincente tra i debuttanti sulla panchina nerazzurra

Manca ancora un mese ma Simone Inzaghi potrebbe scrivere la storia dell'Inter. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in caso di vittoria di Scudetto e Coppa Italia, il tecnico piacentino diventerebbe l'allenatore più vincente tra i debuttanti sulla panchina nerazzurra. "Tre trofei, all’esordio nell’Inter, non li ha vinti nessuno. Neppure quel Mourinho stasera avversario, che al primo colpo - stagione 2008-09 - vinse campionato e Supercoppa. Questa Inter è in piena corsa, il ferro è caldo, il momento è decisivo".