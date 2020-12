Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 subita col Milan a San Siro:

“Sconfitta difficile da digerire, a lunghi tratti padroni del campo. Non puoi commettere errori come abbiamo fatto noi. Immobile e Milinkovic? Cambi di natura fisica, il calendario è improponibile, volevo salvarli da un infortunio. Grandissimo voto per il 2020, penso che giocando con questa personalità recupereremo punti”.