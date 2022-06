Lutto per Inzaghi, morta la nonna Maria. Pippo e Simone: “Tiferai per noi da lassù”

Lutto per Simone e Filippo Inzaghi: nei giorni scorsi è venuta a mancare la nonna Maria, madre del papà Giancarlo. Stamattina si terranno i funerali nella parrocchia di San Nicolò, in provincia di Piacenza. "Scomparsa negli scorsi giorni a 93 anni, Simone ha interrotto le sue vacanze in barca a Ponza per stare vicino ai suoi cari. Sul giornale La Libertà ieri i fratelli Inzaghi hanno pubblicato un toccante necrologio: «Sappiamo che tiferai come sempre per noi da lassù, speriamo di farti felice»", riporta il Corriere dello Sport.