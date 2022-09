Inzaghi, niente calcoli: testa alla Champions. Qualche cambio ci sarà, Correa o Dzeko?

Inter a caccia dei tre punti a Plzen. Tanti dubbi per Inzaghi a cominciare da portiere, in attacco c'è un favorito per far coppia con Lautaro

Andrea Della Sala

L'Inter vuole la prima vittoria stagionale in Europa. L'obiettivo dei nerazzurri è raggiungere i 10 punti e per farlo bisogna passare per forza da una vittoria a Plzen.

"Inzaghi chiede continuità anche in vista dell'ultimo impegno prima della sosta, la trasferta di domenica a Udine. Non farà calcoli e non penserà alla Dacia Arena, ma contro il Toro ha capito quanto sia stato importante avere freschi elementi da spendere (Barella, De Vrij e Darmian). Facile pensare che qualcosa cambi anche stavolta. A riguardo però non ha dato indicazioni", spiega il Corriere dello Sport.

"In attacco, invece, è testa a testa tra Dzeko e Correa, con quest'ultimo che è stato difeso dalle critiche: «Per me è entrato molto bene contro il Torino e con la Cremonese aveva fatto gol. È un giocatore importante e ha dimostrato il suo valore quando è sceso in campo. Peccato lo scorso anno sia stato limitato dagli infortuni. In questo inizio ha risposto bene e non sono d'accordo con i giudizi negativi che ho letto e sentito dopo sabato». Basta per ritenere il Tucu in vantaggio su Dzeko per far coppia con Martinez", precisa il quotidiano.