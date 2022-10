EDICOLA CDS – E Inzaghi ha deciso: no Lukaku a Firenze

Romelu Lukaku non partirà con l'Inter di Simone Inzaghi per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Ne parla anche il CorSport

Romelu Lukaku non partirà con l'Inter di Simone Inzaghi per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Ne parla anche il Corriere dello Sport domani in edicola: