Può ritenersi soddisfatto Simone Inzaghi per la sua Inter. Dopo la vittoria di Udine, successiva al derby perso, tre punti fondamentali anche in Champions League. Serviva la vittoria ed è arrivata, un 4-0 alla Stella Rossa, utile anche per la differenza reti.

"Quando il signor Felix Zwayer si è diretto di corsa a bordocampo per spiegare che per il rigore di Taremi bisognava aspettare qualche minuto a causa di un inconveniente tecnico, Simone Inzaghi era come tarantolato. La sua Inter vinceva già 3-0 e alla fine della partita mancavano una decina di minuti, ma per lui non cambiava nulla. Sempre sul pezzo, con la tensione giusta, dalla prima all’ultima azione. Simone è fatto così, la vive così, e contro la Stella Rossa voleva vedere un’Inter a sua immagine e somiglianza. Il punto esclamativo di Taremi ha dato solo l’ultima conferma, perché che l’Inter fosse tornata solida e cattiva come ai vecchi tempi lo si era capito da prima. Per quanto prestigioso, il pari di Manchester valeva pur sempre un punto, ieri contava vincere e dare continuità al successo con l’Udinese e così è stato. Di più, in una sola serata Inzaghi ha raccolto un paio di indicazioni interessanti per il futuro", analizza La Gazzetta dello Sport.