Milojević: “I 4 gol dell’Inter ce li siamo fatti da soli. Non si fanno errori così”

Dire adesso se c'è differenza penso lo dica il risultato. Abbiamo preso 4 gol, ce li siamo fatti da soli. L'ho detto anche dopo il Benfica, non si possono prendere gol di questo genere. Nella preparazione della gara abbiamo analizzato dove l'Inter era più forte ma con errori del genere è difficile che io possa dire qualcos'altro. Dobbiamo lavorare per evitare sei gol così, ce li siamo fatti soli. Questa è stata la nostra partita. Maksmovic, dimostrerà quanto vale, anche oggi ha dimostrato la sua qualità, non ha avuto paura in nessun momento. Diventerà uno dei più grandi giocatori che la Serbia abbia avuto negli ultimi anni.