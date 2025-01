"Meglio io che i miei giocatori". Dopo l'ennesima ammonizione, arrivata alla fine della partita col Bologna per proteste, Simone Inzaghi aveva parlato così del suo rapporto con i cartellini gialli. Di solito quando arrivano ai suoi calciatori è attentissimo a levarli dal campo prima che possano portare all'espulsione. La Gazzetta dello Sport ha osservato il trend del mister che ha guadagnato tra Serie A e Champions 8 cartellini. Insomma, un po' in contro tendenza rispetto alla richiesta fatta ai suoi calciatori di stare attenti alle ammonizioni. Era rimasto in tribuna per un turno, nella gara contro l'Empoli, dopo il giallo rimediato nel finale contro i rossoblù e a Lecce, nella gara in cui è tornato in panchina, è già arrivata un'altra ammonizione.

"In Serie A, il distacco tra Inzaghi e gli altri allenatori nella classifica dei cartellini gialli è parecchio ampio", scrive la rosea. Sono sei i suoi gialli ed è al primo posto di questa speciale classifica nella quale al secondo posto, appaiati con 4 gialli, ci sono Fonseca, Zanetti, Fabregas e Conte. A tre cartellini Palladino e Gilardino. A quota 2 D'Aversa, Baroni, De Rossi e Motta. Il calciatore più ammonito in A è Rovella con 9 gialli. Gli otto gialli "confermano quanto il tecnico senta la partita nonostante debba restare in panchina. Corre, urla, sbraccia, protesta: Inzaghi fa tutto. E ogni tanto (forse ogni poco) gli costa l'ammonizione. Ma se l'Inter rende in questo modo, il merito è anche - se non principalmente - del suo tecnico. I gialli possono pure passare in secondo piano, considerando pure che quando in panchina va l'amuleto Farris, il vice di Simone, l'Inter non perde mai", conclude il quotidiano sportivo.