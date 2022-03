GdS – Milan-Inter, uno dei derby più brutti. Inzaghi guarda allo 0-0 con maggiore simpatia

Un derby brutto, a livello di emozioni e qualità, che ha confermato tutti i difetti evidenziati da Milan e Inter nell'ultimo periodo

"Uno 0-0 con il freno a mano tirato, uno dei derby meno emozionanti e meno qualitativi che Milano ricordi. Ok, hanno evitato la spanciata, perché chi avesse perso, si sarebbe trascinato i lividi in campionato, ma hanno sprecato l’occasione per rifarsi il morale dopo le ultime partite grame. L’Inter, che giocava in trasferta, può guardare allo 0-0 con maggior simpatia, ma fino a un certo punto, perché la sopravvissuta regola dei gol doppio fuori casa consentirà al Milan di volare in finale con qualsiasi pareggio con gol".