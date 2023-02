Futuro Lukaku, risponde Inzaghi: “Si gioca l’Inter? Riguarda lui. Ci parlo spesso e…”

"Che si gioca l'Inter riguarda lui. È dispiaciuto per non aver dato l'apporto che avrebbe voluto dare. Ora sta cercando di lavorare tantissimo per mettersi alla pari dei compagni. Portandolo nella condizione migliore sappiamo che giocatore è e cosa può dare alla squadra”. Inzaghi ha poi sottolineato: “Ci parlo tanto con Romelu, ci sono passato anche io dopo i 26 anni ho avuto tantissime problematiche. Lui si è fermato, è tornato e ha avuto un rallentamento. Ora lavora al massimo per rientrare. Le ultime partite e allenamenti ci fanno ben sperare".