UFFICIALE – Inter, LeoVegas sponsor fino al 2025: quando e dove comparirà

Il viaggio nerazzurro di LeoVegas.News è iniziato lo scorso settembre, quando la piattaforma di intrattenimento, che offre contenuti esclusivi legati al calcio e ai suoi protagonisti, è diventata Official Infotainment Partner del Club. Ora LeoVegas.News diventa Official Training Kit Front Partner di Inter: sarà da oggi presente sul front del training kit della prima squadra maschile e femminile e sul kit pre-match indossato dai giocatori nel riscaldamento di tutte le competizioni.

Non una novità assoluta: in occasione del training camp di inizio dicembre a Malta LeoVegas.News era già apparso sul training kit della squadra, sottolineando la sinergia tra Inter e la piattaforma di intrattenimento. L'accordo, che durerà fino al 2024/25, prevede che il logo di LeoVegas.News sarà visibile sia nel tunnel dello stadio San Siro sia a bordocampo nel Suning Training Centre di Appiano Gentile.

La strategia di Inter di produzione di contenuti di qualità per la fanbase internazionale si sposa con l'ambizione di LeoVegas.News, che condivide un approccio culturale al digital entertainment, al racconto delle emozioni calcistiche, in particolare quelle nerazzurre.

Durante questi primi mesi di collaborazione Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana nel derby disputato a Riyadh. La trasferta in Arabia Saudita ha rappresentato un momento di condivisione con tutti i partner nerazzurri ed è stata un'occasione per rinsaldare il rapporto con LeoVegas.News.

Le parole

“Siamo molto orgogliosi di ufficializzare questa nuova collaborazione: l’FC Internazionale Milano è un club storico a livello nazionale e internazionale che raccoglie apprezzamento e tifosi in tutto il mondo. Sono proprio i tifosi il vero motore nerazzurro e, grazie al loro calore e alla loro passione uniche nel panorama calcistico italiano, trasmettono ai calciatori il loro grande amore. Si è visto in occasione della vittoria del Triplete o dello Scudetto due stagioni fa. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo della collaborazione tra LeoVegas.news e l’Inter.”