Libero – Inzaghi posseduto dalla paura. Inter, il vice Brozovic costava un milione

Prosegue la crisi di risultati dei nerazzurri, fermati sul pareggio dalla Fiorentina: 7 punti nelle ultime 7 giornate

Fabio Alampi

Ennesimo passo falso dell'Inter, che pareggia 1-1 contro la Fiorentina e perde altro terreno nella corsa scudetto. Nell'analisi di Libero non mancano le critiche a Simone Inzaghi: "Una frenata così netta dell'Inter era fuori dai pronostici. Non se la immaginava nessuno, nemmeno Inzaghi. Per questo è posseduto dalla paura di non vincere questo scudetto, di non essere all'altezza del compito che Marotta giustamente continua a chiedere, di perdere un'occasione che lui stesso aveva creato. L'Inter è diventata banale come lo sono le sue scelte.

La formazione non sorprende mai e i cambi sono scolastici, accademici, timorosi. Da tempo non si sentiva un Meazza tracotante come è stato dopo il gol del pareggio di Dumfries al vantaggio di Torreira che, a proposito, l'Inter avrebbe dovuto prendere come vice-Brozovic, di nuovo assente, se è vero che è arrivato in prestito per un solo milione.

Eppure Inzaghi, anziché cavalcare l'onda anomala e sbilanciare la squadra, temporeggia fino ad inserire Sanchez-Correa per Dzeko-Lautaro: in una sola mossa toglie i riferimenti in campo e sgonfia l'entusiasmo dei tifosi. Inzaghi si rifugia nella teoria perché non ha ancora vissuto tutta la pratica. Non conosce le curve verso lo scudetto che invece Pioli ha capito lo scorso anno. Servirebbe anche un cambio di registro nel racconto dell'Inter, una fuga dalle dichiarazioni scontate. Un po di rumore. Ricordate Conte? Si lamentava, polemizzava, ma in quel fumo l'Inter ci sguazza. Si sente viva. Così han fatto tutti i tecnici vincenti della storia nerazzurra: se Inzaghi vuole esserlo, deve allinearsi".