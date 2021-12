Inter, Inzaghi promuove un Primavera: “Contro lo Spezia ho pensato anche a lui”

Il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, ha elogiato uno dei ragazzi di Chivu

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma , Simone Inzaghi ha speso parole importanti per Fabio Cortinovis , capitano della Primavera nerazzurra che, complici i numerosi infortuni dei difensori della Prima Squadra, è stato convocato mercoledì per la gara contro lo Spezia:

"Arretrare un centrocampista in difesa? Sarebbe stata sicuramente una cosa forzata. Se con lo Spezia fosse successo qualcosa probabilmente avrei cambiato sistema, mi sarei messo con la difesa a 4. Ho tanti centrocampisti in rosa, tutti bravi e funzionali ma per fare il ruolo di centrocampista: non avendo giocatori in panchina sarei passato alla difesa a 4, se no avevo un ragazzo che sta facendo molto bene che si chiama Cortinovis. O avrei cambiato modulo o avrei inserito Cortinovis".