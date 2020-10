Inzaghi: “Espulsione Immobile? Probabilmente provocato da Vidal. Sono convinto che…”

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa all’Olimpico: “Non posso rimproverare nulla alla squadra. Infortuni in difesa? Proprio in quel settore in cui abbiamo delle problematiche, dovremo inserire giocatori nuovi e recuperare gli infortunati. Bisogna fare i complimenti a Parolo, ha giocato un ottimo secondo tempo contro attaccanti come Lukaku, Lautaro, Sanchez. Espulsione Immobile? Ho visto le immagini, probabilmente è stato provocato da Vidal. Con Immobile potevamo fare qualcosa in più, c’è mancato nell’ultima mezz’ora. Ho la convinzione che dopo aver visto la squadra in questa emergenza contro Cagliari, Atalanta e Inter e ce la siamo giocati alla pari. Sono convinto che con l’inserimento dei nuovi la Lazio farà un’ottima stagione come ha fatto negli ultimi anni. Juve-Napoli? Avevo l’Inter di cui preoccuparmi. Penso che quello che mi spaventa di più non è il rinvio ma la problematica del Covid”.

