GdS – Inter, Inzaghi mette i puntini sulle i: “Orologio riportato ad agosto”

Simone Inzaghi vuole ritrovare la vittoria in Serie A con la sua Inter: di fronte questa sera c’è il Genoa, in corsa per la salvezza

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi vuole ritrovare la vittoria in campionato con la sua Inter: di fronte questa sera a Marassi c’è il Genoa, in corsa per la salvezza. I nerazzurri non vivono un momento positivo e ieri l’allenatore ha chiesto aiuto in conferenza stampa. Ne parla La Gazzetta dello Sport: “Simone Inzaghi ieri ha voluto mettere i puntini sulle i e ha chiesto aiuto al passato: ha riportato l’orologio ad agosto quando l’Inter travolta dalla crisi cinese sembrava in totale disarmo e attorno a lui c’era grande scetticismo”, si legge sul quotidiano.