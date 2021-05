Lazio, la rabbia dei tifosi contro Inzaghi: “Traditore, servo del calcio moderno”

La rabbia dei tifosi laziali per come il tecnico ha lasciato la Lazio

A una parte della tifoseria laziale non è andata giù la decisione di Simone Inzaghi di lasciare la Lazio per sposare il progetto Inter. Due giorni fa il rinnovo sembrava fatto come affermato dallo stesso presidente Claudio Lotito: "Il contratto era pronto, io lo avevo firmato. Ha cambiato idea dalla sera alla mattina". Si è consumato così un rapporto che durava da 22 anni e per questo alcuni tifosi non l'hanno presa bene, tanto da sfogare la propria rabbia con alcune scritte apparse sui muri di Roma: "Inzaghi traditore, servo del calcio moderno".