Libero – Inter, Inzaghi resta ma ha un dovere. E se i calciatori hanno un problema…

"È arrivata la terza sconfitta su 7 partite di campionato, in epoca morattiana sarebbe bastato per far saltare il banco. Ora no, ma bisogna capire se si tratta di reale convinzione (le cose si possono risolvere), di mancanza d'alternative (chi ci metti al suo posto?), o di mera contingenza (non ci sono soldi per cambiare un tecnico che, tra l'altro, ha appena rinnovato il suo ricco contratto). [...] Se non avessimo visto con i nostri occhi cosa Inzaghi è stato in grado di fare, getteremmo la spugna, ma l'abbiamo visto e, quindi, banalmente, pretendiamo di tornare a un livello che somigli "a quella cosa lì". «Ma non c'è più Perisic», dicono i più. Ed è vero, ma non può essere un unico giocatore a fare tutta la differenza del mondo (e comunque il suo sostituto, Gosens, è stato convocato nella nazionale tedesca, mica le Fær Øer).