Inzaghi, il sì all’Inter nella notte tra il 26 e il 27 maggio. CdS: “Ecco come andò”

Il quotidiano racconta la giornata di trattativa del tecnico che sembrava dovesse rimanere a Roma, ma poi scelse l'Inter

In estate sembrava fatta per la permanenza di Simone Inzaghi alla Lazio. L'incontro con il presidente Lotito, poi l'inserimento dell'Inter ed ecco il cambio di rotta. Il Corriere dello Sport ripercorre quella giornata svelando il retroscena:

"Siamo a mezzanotte tra il 26 e il 27 maggio. Inzaghi non ha ancora detto si a Lotito alla proposta di rinnovo: triennale sino al 30 giugno 2024, con ingaggio da 2,6 milioni di euro più bonus. L’accordo sembrava fatto e in questa direzione spingeva una larga parte dello spogliatoio, legatissima e in contatto con Simone, quella sera isolato dal mondo e in pieno subbuglio. Tare, uscendo da Formello, confermava la firma sul contratto del presidente laziale, ma non di Inzaghi, che aveva ricevuto la chiamata dell'Inter dopo l'addio di Antonio Conte".