Inter, rinnovo Inzaghi già scritto. GdS: “In fondo è una sorta di cashback perché…”

La Gazzetta dello Sport riporta un'intesa di massima raggiunta tra Zhang e Inzaghi per il rinnovo di contratto del tecnico piacentino. Il contratto dell'allenatore, infatti, scade nel 2023 e la società non vuole iniziare l'anno prossimo con il mister in scadenza: per questo, a bocce ferme in estate, ci sarà il rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025 oltre ad un adeguamento economico, dai 4,5 mln attuali fino ad arrivare sopra i 5, al netto di bonus. "Che poi, in fondo, è un po’ come una sorta di cashback per quanto fatto guadagnare all’Inter finora. Con questa Champions le casse nerazzurre sono state già riempite di 58 milioni di euro. Certo, bingo sarebbe centrare l’impresa stasera e approdare ai quarti. Inzaghi ha voluto spronare i suoi, parlando alla vigilia a proposito delle possibilità di rimonta", commenta il quotidiano.