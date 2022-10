Inzaghi ha ritrovato la sua Inter. “Ieri sera si è vista una cosa che mancava da tempo”

"Sono forse passati i giorni più lunghi, intensi e controversi dell’Inzaghi allenatore: con una vittoria tanto sofferta, quanto nobile e dolce, Simone è uscito dall’angolo buio in cui si era cacciato. La luce non è poi così distante se la cerchi e il tecnico interista lo ha capito ieri". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Barcellona. "Fino a ieri nelle orecchie di Simone non hanno pesato tanto le voci su possibili esoneri, gli ultimatum che giravano e quel senso di sfiducia attorno, quanto il fatto che l’Inter sembrava non reagire ai suoi impulsi. Ebbene, con quella palla radente calciata da Calha, regista per una sera per sua ottima intuizione, e con 100’ di mostruosa applicazione difensiva, Inzaghi si è come risvegliato da un lungo sonno. Ha tirato fuori la testa dall’acqua e, riaprendo gli occhi, ha ritrovato ciò che più gli mancava: l’Inter. La sua Inter. Una creatura strana, indecifrabile, pazza per definizione", commenta poi il quotidiano.