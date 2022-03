Inzaghi sa come ritrovare la sua Inter: due fattori possono aiutare

I nerazzurri, perso anche il primo posto "virtuale", sono pronti a ripartire: il tecnico sa dove intervenire

Perso anche il primo posto "virtuale", l'Inter torna al lavoro per riprendere la marcia: Inzaghi sa che bisogna ripartire quanto prima, e sa dove intervenire. Secondo il Corriere dello Sportsono due i fattori che aiuteranno l'Inter a ripartire: il minor numero di impegni, con la possibilità di allenarsi si più e meglio, e il non avere più addosso tutta la pressione del primo posto e dell'essere considerati favoriti.

"Inzaghi sa come ritrovare la "sua" Inter: adesso che potrà lavorare durante la settimana senza più gli impegni europei, i muscoli diventeranno meno pensanti, le gambe più leggere e le menti meno stressate. Il gioco così tornerà a essere brillante e innescare Dzeko e Martinez inevitabilmente sarà più facile. E' questo... il piano di battaglia per la ultime 9 giornate di A più il recupero di Bologna e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. C'è bisogno di ritrovare i singoli che hanno avuto quasi tutti una flessione rispetto al girone d'andata, quelle individualità che si erano esaltate nell'organizzazione data da Inzaghi alla manovra della sua formazione.

Nell'analisi fatta alla Pinetina lo staff tecnico ha constatato che nelle ultime settimane le maggiori difficoltà in fase realizzativa sono state frutto di una circolazione della palla meno efficace e di un calo generale della squadra che si è accontentata di conclusioni a minore percentuale realizzativa. Avere da oggi fino a sabato per preparare il match con la Fiorentina aiuterà. Una mano però potrebbe darla anche non essere più gravati dai favoriti dei pronostici. Adesso che il Milan e il Napoli sono avanti, l'Inter magari piazzerà una rimonta come nello scorso autunno quando mise la freccia nonostante partisse da -7".