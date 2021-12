Roma-Inter, Inzaghi: “Dzeko? Gara speciale per lui, ma anche per tutti noi”

Il tecnico ha caricato i suoi alla vigilia della gara contro i giallorossi: è importante per il bosniaco ma per tutta la squadra che vuole fare una grande partita

Sarà un ritorno in quella che per lui è stata casa fino alla scorsa stagione. Edin Dzeko è stato anche il capitano della Roma, la squadra che domani l'Inter affronterà in campionato. Di quello che potrebbe essere lo stato emozionale dell'attaccante, nella gara contro la sua ex squadra, ha parlato - rispondendo ad una dei giornalisti collegati su zoom - in conferenza stampa, Simone Inzaghi. Il mister ha spiegato che l'attaccante si è allenato con più intensità rispetto a chi ha giocato tutta la gara contro lo Spezia. Lui era sceso in campo nei minuti finali.