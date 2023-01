Tuttosport oggi torna sulla prestazione dell’Inter in Coppa Italia contro il Parma: si salvano solo in due tra le 'seconde linee'

Alessandro Cosattini

Tuttosport oggi torna sulla prestazione dell’Inter in Coppa Italia contro il Parma. E si sofferma in particolare sul rendimento dei giocatori che Simone Inzaghi aveva impiegato meno nel corso della stagione, partendo da Correa che ha “l’aggravante che all’ambiente nerazzurro è rimasto ben impresso l’importo messo sul tavolo per accaparrarsi il giocatore: 33 milioni”.

Ma non è stato il solo a deludere, anzi: ”Gagliardini in mezzo al campo ha messo insieme un campionario di errori che sicuramente derivano anche dal suo recente scarso impiego, ma che han fatto rizzare i capelli a mezza San Siro. Gosens sull’esterno: non pervenuto. D’Ambrosio in difesa pure lui ha palesato qualche ruggine dettata forse da una lunga attesa in panchina.

Per farla breve: tra le novità nell’undici di partenza si è salvato solo De Vrij. E Asllani in parte, con l’asterisco. Perché è vero che la prova dell’ex Empoli non è stata brillantissima, ma è anche vero che la serata di tutta la squadra non gli ha dato una mano nell’esprimersi al meglio”, si legge.