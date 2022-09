Inter, Inzaghi sbaglia due volte mandando in campo Gagliardini contro il Bayern

La sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League fa ancora discutere in casa Inter. Tuttosport si sofferma ancora una volta sulla decisionie di inserire nel finale Gagliardini: "Per quanto riguarda Gagliardini, mandarlo in campo è stato doppiamente sbagliato: in primo luogo perché così il centrocampista ha fatto da parafulmine (pur essendo l'ultimo ad avere colpe) al malcontento dei tifosi, inoltre perché sarebbe stata l'occasione per far mettere minuti ad Asllani e magari pure a Bellanova che sono scomparsi dai radar a certificare come Inzaghi sia un allenatore che vede poco i giovani".