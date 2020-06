F. Inzaghi: “Scudetto? La Lazio può coronare il suo sogno. Anche l’Inter in corsa: Conte…”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della lotta scudetto in Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Nello sprint finale Simone avrebbe potuto sfruttare il vantaggio di essere fuori dalle coppe e invece adesso il campionato non sarà ”disturbato” da altre manifestazioni. Però la Lazio deve inseguire il suo sogno: sono convinto che possa farcela. Anche l’Inter se vince il recupero è ancora in corsa: con un allenatore come Conte non si arrenderà mai. I cambi della Juve non li ha nessuno, però giocando ogni tre giorni può succedere di tutto».